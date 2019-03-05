انت الان تتابع تفاصيل خبر هيلاري كلينتون تحسم قرارها بشأن انتخابات الرئاسة في 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 04:17 مساءً - قررت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عدم الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.

وأكدت كلينتون خلال مقابلة لقناة "نيوز 12" المحلية في نيويورك، وبثت اليوم الثلاثاء، أنها ستساعد حزبها "الحزب الديمقراطي"، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وستهتم بالقراءة، والعمل كناشطة.

وقالت كلينتون: "سأواصل التحدث عمَّا أؤمن به والدفاع عنه، وأريد التأكد من أن الناس يدركون أنني سأواصل الكلام".

وأضافت: "لن أذهب إلى أي مكان، وما يحدث حالياً في بلدنا يثير قلقي العميق، ولدينا لائحة طويلة من المشاكل الحقيقية والوعود التي لم تنفذها الإدارة الحالية".

وشهدت البلاد، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوماً، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار الرئيس دونالد ترامب على تضمين نفقات الموازنة إنشاء الجدار، ورفضِ الديمقراطيين ذلك.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2020، ومن المتوقع أن يرشح ترامب نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري، في المنافسة التي أعلن خوضها عدة مرشحين، أبرزهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.