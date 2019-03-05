شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: القبض على 44 مشتبها في هجوم كشمير والان نبدء بالتفاصيل

ألقت وزارة الداخلية الباكستانية اليوم الثلاثاء القبض على 44 شخصا في عملية استهدفت الجماعة المسلحة، التي يشتبه في أنها وراء تنفيذ هجوم مميت بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شهريار افريدي إن حملة الاعتقالات شملت قادة بجماعة جيش محمد المسلحة.

وأضاف للصحفيين في العاصمة إسلام آباد أن شقيق زعيم جماعة جيش محمد مولانا مسعود ازهر وأحد المقربين له من ضمن الـ44 مسلحا الذين جرى إلقاء القبض عليهم.

وكانت الهند قد قالت إن انتحاريا تابع لجماعة جيش محمد، التي تقول دلهي إنها تعمل من باكستان، قام بتفجير سيارته المفخخة في قافلة تقل أفراد من القوات شبه النظامية الهندية في 14 فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل 40 منهم.