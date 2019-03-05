شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعيد خصلة شعر الإمبراطور الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل
وانتحر الامبراطور تيودورس الثاني بعد أن هزمته القوات البريطانية في معركة مجدالا في شمال إثيوبيا عام 1868. ونقل ابنه أليمايهو إلى بريطانيا حيث توفي في عام 1879 عن 18 عاما.
وقال متحف الجيش الوطني في لندن إن خصل الشعر التي أخذها فنان من أفراد الجيش كتذكار جزء من مجموعة معروضاته منذ 1959 بعد أن قدمتها أسرة الفنان الذي رسم صورة الإمبراطور على فراش موته.
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