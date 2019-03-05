شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب الأردني" : توافق على البيان الختامي لـ "البرلماني العربي " والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الحالية المهندس عاطف الطراونة توافق كافة الوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي أختتم أعماله أمس في العاصمة عمان .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت اليوم ، مؤكداً عدم دقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام .

وبين الطراونة أنه حينما يتم الحوار ما بين مجموعة كبيرة قد تتفاوت الآراء ، إلا انه شدد مجددا على أنه لم يخالف البيان أي دولة عربية ولم يكن هناك أي انشطار بالمواقف، مشيرا إلى انه كان هناك توافق بين كافة الوفود .