شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب الأردني" : توافق على البيان الختامي لـ "البرلماني العربي " والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت اليوم ، مؤكداً عدم دقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام .
وبين الطراونة أنه حينما يتم الحوار ما بين مجموعة كبيرة قد تتفاوت الآراء ، إلا انه شدد مجددا على أنه لم يخالف البيان أي دولة عربية ولم يكن هناك أي انشطار بالمواقف، مشيرا إلى انه كان هناك توافق بين كافة الوفود .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "النواب الأردني" : توافق على البيان الختامي لـ "البرلماني العربي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.