سجين يطعن حارسين في فرنسا

طعن سجين فرنسي، اليوم الثلاثاء، حارسين في سجن "كوندي سور سارت" شمال غربي البلاد، مما أدى لإصابتهما بجروح.
وقالت وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام، إن السجين قام، أثناء الزيارة العائلية التي يحق له بها أسبوعيا في السجن، بطعن حارسين بسكين أحدهما أصيب بجروح خطيرة.
واضافت أن وحدات التدخل الخاص هرعت إلى المكان بهدف السيطرة على المعتدي المتحصن.
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