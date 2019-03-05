السعودية ترحب بإعلان "وزاري التعاون الإسلامي" في أبوظبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين
رحبت السعودية، الثلاثاء، بـ"إعلان أبوظبي"، الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقالت: "إن مجلس الوزراء السعودي رحب بإعلان أبوظبي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا.
ولقي "إعلان أبوظبي"، الصادر عن الدورة الـ46 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إشادة عالمية وإقليمية، خصوصا في بنود مكافحة الإرهاب ونشر التسامح بين دول المنطقة.
هذه البنود، وفق مراقبين، تؤسس لـ"مرحلة جديدة من التعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة التحديات والمخاطر، وتعمل على تعزيز أسس الأمن، والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
كما أشاد مجلس الوزراء السعودي بجهود منظمة التعاون الإسلامي في حماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الإسلامية وتنسيق الجهود وتوحيدها للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، خاصة والمجتمع الدولي عامة.
واستضافت أبوظبي، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الدورة الـ٤٦ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، تحت شعار "50 عاما من التعاون الإسلامي.. خارطة الطريق للازدهار والتنمية".
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