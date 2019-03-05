انت الان تتابع عمران خان: لا أستحق جائزة نوبل للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني

أعرب رئيس وزراء باكستان عمران خان، عن اعتقاده بأن أي سياسي يتمكن من حل موضوع تبعية كشمير، وفقا لإرادة سكانها، سيكون مؤهلا للحصول على جائزة نوبل للسلام، قائلا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لا أستحق جائزة نوبل للسلام، سيستحقها الشخص الذي يتمكن من حل مشكلة كشمير وفقا لإرادة سكانها، ويمهد الطريق نحو السلام والتطور في شبه القارة". ويأتي تصريح رئيس الوزراء الباكستاني، بعد إطلاق سلطات إسلام آباد، سراح الطيار الهندي الأسير وتسليمه لبلاده.

وبعد ذلك نظم أنصار عمران خان، حملة على منصة change.org، تدعو لترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيرين إلى أن أهداف رئيس الوزراء الباكستاني لضمان سلام دائم في المنطقة ومنع إحياء النزعة العسكرية، تستحق الاعتراف الدولي. وتمكنوا حتى صباح اليوم الإثنين، من جمع أكثر من 300 ألف توقيع، تأييدا لدعوتهم.وتوترت العلاقات