انت الان تتابع هيلاري كلينتون تستبعد الترشح للرئاسة في انتخابات 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هيلاري كلينتون

أعلنت هيلاري كلينتون ،التي خسرت في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترامب في عام 2016، أنها لا تعتزم الترشح مجددا في الانتخابات المقررة العام المقبل ، لتترك ترشيح الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) مفتوحا أمام مرشحين أقل ثقلا.

وقالت كلينتون لشبكة " News 12 Westchester" التليفزيونية :"لن أترشح ، لكني سوف أواصل العمل والتحدث والدعم لما أثق به".

وزادت قائمة المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي في الأسابيع الأخيرة ، ولكن السؤال كان لا يزال مطروحا ما إذا كانت السيناتور السابقة ووزيرة الخارجية السابقة سوف تسعى للترشح مجددا.

وبالرغم من حصول زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كبينتون على نسبة أكبر من ترامب من الأصوات الشعبية في عام 2016 ، فقد خسرت فيما يعرف بتصويت المجمع الانتخابي ، والذي يصوت خلاله أعضاء الكونجرس الأمريكي نيابة عن دوائرهم الانتخابية لاختيار الرئيس.

وقال السيناتور الأمريكي البارز برني ساندرز الشهر الماضي إنه سوف يسعى للحصول على تذكرة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020 ، بعد أن خسر لصالح كلينتون في السباق على التذكرة في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب في عام 2016 .

وفي حين كان ساندرز هو المنافس الرئيسي الوحيد لكلينتون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2016 ، إلا أنه سوف يكون في السباق المقبل واحدا بين عدد من المنافسين وفيري الحظ من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارين وكوري بوكر وكامالا هاريس.