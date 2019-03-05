انت الان تتابع الكرملين: التحقيقات الأمريكية حول التدخل الروسي في انتخاب ترامب "مثيرة للضحك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

وصف الكرملين اليوم الثلاثاء التحقيقات الأمريكية فيما تردد حول التدخل الروسي في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مثيرة للضحك".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء :"كان هناك الكثير من هذه التحقيقات لدرجة أن أهميتها قد انخفضت".

وبدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا جديدا فيما تردد حول التواطؤ مع روسيا خلال حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 .

وقالت اللجنة اليوم الثلاثاء إنها تسعى للحصول على وثائق من 81 شخصا وكيانا ، بما في ذلك دونالد ترامب الابن ،كجزء من تحقيقها الذي سوف يركز أيضا على الفساد المحتمل وإساءة استخدام السلطة.

وقال بيسكوف "لم تسفر أي من التحقيقات التي أطلقت في السابق عن أي نتائج جدية. كانت كلها مثيرة للضحك" . ورفض التعليق بشكل خاص حول تحقيق مجلس النواب ، قائلا :"إنه شأن أمريكي تماما".

ويواجه ترامب أو شركاؤه عدة تحقيقات. أهمها هو تحقيق يجريه المحقق الخاص روبرت مولر الذي يركز على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وأي صلات لحملة ترامب.

ولا يزال من غير الواضح متى سينتهي تحقيق مولر ، على الرغم من أن التحقيق قد أدى بالفعل إلى توجيه اتهامات ضد مقربين لترامب ، ومن بينهم محاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته السابق بول مانافورت.