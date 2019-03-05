الان تتابع باكستان.. القبض على 44 شخصا في عملية ضد الجماعة المشتبه بتورطها في هجوم كشمير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 4:16 م, 5 مارس 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 44 شخصا في عملية استهدفت الجماعة المسلحة، التي يشتبه في أنها وراء تنفيذ هجوم مميت بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان.. القبض على 44 شخصا في عملية ضد الجماعة المشتبه بتورطها في هجوم كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.