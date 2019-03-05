الان تتابع الجيش الجزائري: لن نسمح بالعودة إلى حقبة سفك الدماء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رئيس أركان الجيش الجزائري قائد صالح، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء وسنوات الجمر والألم.
جاء ذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.
ونقل تلفزيون النهار عن الفريق قائد صالح قوله: “الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي.. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر”.
وتشهد الجزائر، مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقر لها 18 أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري: لن نسمح بالعودة إلى حقبة سفك الدماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.