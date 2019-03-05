الان تتابع برلماني أردني يتهم السفارة الأمريكية بتهديد التجار العاملين في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
زعم عضو في مجلس النواب الأردني، أن السفارة الأمريكية هددت تجار وصناعيين أردنيين لثنيهم عن العمل في إعادة الأعمار، والاستثمار في سوريا.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي، المعروف بتأييده للنظام السوري، في مستهل جلسة نيابية، صباح اليوم، إن “الملحق التجاري في السفارة الأمريكية قام ببلطجة تخالف كافة الأعراف الدبلوماسية عندما التقى تجار وصناعيين أردنيين، وهددهم بالملاحقة إذا تعاونوا مع سوريا”.
واعتبر أن هذه الإجراءات دليل على فشل الإدارة الأمريكية في حربها الكونية لتدمير سوريا، مشيراً إلى أن الأردنيين، أول الشعوب التي يحق لها التعامل مع السوريين.
ودعا التجار والأردنيين إلى تحدي هذه “البلطجة”، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها ضد هذا التصرف، وهدد النائب الحكومة باتخاذ إجراءات ضدها، إذا لم تضع حداً لتجاوزات السفارة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية للأردن.
ويعول التجار والصناعيون والمستثمرون في الأردن على المشاريع التي ستشهدها سوريا والعراق في الفترة المقبلة، لتعويض الخسائر التي لحقتهم بسبب الأوضاع في الجارتين، وإغلاق الحدود لدواع أمنية.
وشهدت الفترة الأخيرة تحسناً في العلاقات بين عمان ودمشق، خاصةً بعد فتح معبر جابر نصيب بين البلدين في أكتوبر الماضي، والتصريحات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني أردني يتهم السفارة الأمريكية بتهديد التجار العاملين في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.