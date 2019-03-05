برلماني أردني يتهم السفارة الأمريكية بتهديد التجار العاملين في سوريا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

زعم عضو في مجلس النواب الأردني، أن السفارة الأمريكية هددت تجار وصناعيين أردنيين لثنيهم عن العمل في إعادة الأعمار، والاستثمار في سوريا.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي، المعروف بتأييده للنظام السوري، في مستهل جلسة نيابية، صباح اليوم، إن “الملحق التجاري في السفارة الأمريكية قام ببلطجة تخالف كافة الأعراف الدبلوماسية عندما التقى تجار وصناعيين أردنيين، وهددهم بالملاحقة إذا تعاونوا مع سوريا”.

واعتبر أن هذه الإجراءات دليل على فشل الإدارة الأمريكية في حربها الكونية لتدمير سوريا، مشيراً إلى أن الأردنيين، أول الشعوب التي يحق لها التعامل مع السوريين.

ودعا التجار والأردنيين إلى تحدي هذه “البلطجة”، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها ضد هذا التصرف، وهدد النائب الحكومة باتخاذ إجراءات ضدها، إذا لم تضع حداً لتجاوزات السفارة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية للأردن.

ويعول التجار والصناعيون والمستثمرون في الأردن على المشاريع التي ستشهدها سوريا والعراق في الفترة المقبلة، لتعويض الخسائر التي لحقتهم بسبب الأوضاع في الجارتين، وإغلاق الحدود لدواع أمنية.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسناً في العلاقات بين عمان ودمشق، خاصةً بعد فتح معبر جابر نصيب بين البلدين في أكتوبر الماضي، والتصريحات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.