شكرا لقرائتكم خبر عن بإسناد التحالف.. الجيش اليمني يستكمل محاصرة باقم في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)

حرر الجيش اليمني مسنودا بطيران ومدفعية قوات التحالف اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعدة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح أن ألوية الجيش الوطني في محور «علب» نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية وقامت بتصفية الجيوب في «آل زماح» و «آل معيض» وتحرير منطقة «آل قراض» بباقم.

وبهذه التقدمات اعتبر العميد البرح مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.

وأسفرت المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت المليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.