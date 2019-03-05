مستشار يهودي لترمب: أقيلوا "القذرة" إلهان عمر

اسماء السيد - دعا مستشار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية جيف بالابون الاثنين إلى الضغط على النائبة المسلمة في مجلس النواب إلهان عمر، واصفا إياها بـ "القذرة" والمعادية للسامية.

وكانت عمر قالت الشهر الماضي في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر إن لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباك) اشترت سياسيين أميركيين، ما دفع كثرا إلى شن هجوم لاذع عليها ومطالبتها بالاستقالة ومنهم ترمب، ودفع أعضاء مجلس النواب من الحزبين إلى الاتحاد، بالإعلان نيتهم التصويت على قرار يجرم معاداة السامية.

مستشار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية جيف بالابون

واعتبر بالابون في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الإثنين "المشكلة هي أن (عمر) معتقداتها متأصلة فيها الكراهية ومعاداة السامية. إنها كارثة. إنها قذرة، ليس لها مكان في الكونغرس. ليس لها مكان في لجنة الشؤون الخارجية".

ورأى "أن ما فعلته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بظهورها أمام الكاميرات مؤخراً ممسكة بيد إلهان عمر وهما مبتسمتان، أمر مشين".

ولم تنفع محاولات مقدم فوكس نيوز ستيورات في منع بالابون خلال اللقاء من التوقف عن استخدام عبارات قاسية ضد النائبة التي تنحدر من أصول صومالية.

وقال مستشار حملة ترمب: " أستخدم هذه العبارات، لأنني يهودي يشعر أن عائلته مهددة بشكل مباشرة، من خلال وجود شخصيات مثل إلهان عمر في مجلس النواب".

وكانت عمر وهي أول مسلمة عربية تنضم إلى مجلس النواب، إضافة إلى رشيدة طليب التي تنحدر من أصول فلسطينية، أصدرت بيانا بعد تغريدتها، أعتذرت فيها عمّا أوردته وأكدت "أنها تحترم اليهود والديانة اليهودية".

ورغم أن قيادات حزبها الديمقراطي أدانوا ما صدر عنها، لكنهم رفضوا المطالبات الجمهورية بإلغاء عضويتها في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.