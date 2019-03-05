صحيفة إيرانية متشددة تدعو إلى طرد دبلوماسيين فرنسيين

اسماء السيد - طهران: دعت صحيفة إيرانية متشددة الثلاثاء الى طرد دبلوماسيين فرنسيين موجودين في إيران، ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها فرنسا.

وعنونت صحيفة "كيهان" على صفحتها الأولى "إيران طرد دبلوماسيين هولنديين إثنين وحان الوقت الآن للرد على فرنسا"، مشيرة إلى أن دبلوماسيا إيرانيا في باريس طرد في الخريف.

وأكدت طهران الاثنين طرد دبلوماسيين هولنديين اثنين ردا على تدبير مماثل استهدف في يونيو 2018 دبلوماسيين إيرانيين كانا في لاهاي.

وكتبت الصحيفة في مقال يحمل توقيع قسمها السياسي "ننتظر من وزارة الخارجية بعد قرارها المتأخر لكنه يستحق الاشادة طرد الدبلوماسيين الهولنديين، أن ترد بمبدأ المعاملة بالمثل، على فرنسا التي اتهمت بطريقة وقحة وخسيسة موظفنا الدبلوماسي وأبعدته من ارضها".

وكانت الصحيفة ذكرت في منتصف أكتوبر من دون تفاصيل، أن دبلوماسيا إيرانيا أبعد من فرنسا قبل "بضعة اسابيع". ولم تؤكد باريس أو طهران رسميا هذه المعلومات أو تنفها.

وصحيفة كيهان ناطقة باسم الجناح المتشدد في النظام السياسي الإيراني. وقد عين مديرها ورئيس تحريرها حسين شريعة مداري في منصبه بقرار من علي خامنئي المرشد الأعلى للاعلى للجمهورية الاسلامية في 1993.

وتشهد العلاقات الفرنسية الإيرانية توترا شديدا منذ صيف 2018. ولم يعد يمثل البلدين سفراء في كل من باريس وطهران منذ اكثر من ستة اشهر.

وفي أواخر يونيو، أحبطت محاولة اعتداء بمتفجرات على تجمع في باريس لمجموعة من مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. واتهمت فرنسا فرعا لوزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهذه المؤامرة المفترضة.

واتهم دبلوماسي إيراني في النمسا بالتواطؤ، وتم تسليمه في أكتوبر الى بلجيكا التي تحقق في هذه القضية.

من جانبها، تتهم طهران التي تنفي نفيا قاطعا الاتهامات الفرنسية، باريس بايواء منظمة مجاهدي خلق التي تصفها إيران بأنها "جماعة إرهابية من المنافقين".

والعلاقات الثنائية الفرنسية الإيرانية معقدة أيضا بسبب المطالب الفرنسية بأن تتخلى إيران عن برامجها للصواريخ البالستية. وتندد طهران من جهتها ببيع باريس كميات كبيرة من الأسلحة إلى جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، فرنسا هي واحدة من ثلاثة بلدان أوروبية (مع المانيا وبريطانيا) مشاركة في محاولة انقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2015، وعطله القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق في مايو 2018.