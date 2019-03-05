شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية"، كما تستكمل خلال اجتماعها ايضا مناقشة مشروع قانون "إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان".

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، بالإضافة لمشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان، ومشروع أخير حول إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى.