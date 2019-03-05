حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، من أنّ "قوى معادية لأوروبا، تتدخّل في انتخابات القارّة، بعدما أثّرت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"."
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "هذه القوى الخارجية تسعى -بشكل علني أو سري- إلى التأثير على خيارات الأوروبيين الديمقراطية، كما كان الحال بالنسبة لحملات انتخابية عدّة في أنحاء أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر توسك: قوى معادية لأوروبا تسعى للتأثير على انتخابات الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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