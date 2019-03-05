الخارجية الروسية: لا يوجد لدينا اتصالات مع غوايدو

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "لا يوجد لدى روسيا اتصالات مع زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان غوايدو".
وشددت على أنه "في حال كان غوايدو غير جاهز للحوار فلا يوجد أسس للتواصل معه"، معتبرة أن "غوايدو سياسي غير مستقل".
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