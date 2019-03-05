مدفيديف: مستعدون لمواصلة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 2019

أعرب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدي عن "استعداد روسيا لمواصلة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 2019، وهو العام الذي سينتهي فيه عقد ترانزيت الغاز المبرم بين البلدين".

وأشار إلى "ضرورة وجود ظروف اقتصادية وتجارية مغرية في العقد الجديد، مع ضرورة تسوية النزاعات التجارية بين شركتي الطاقة "غازبروم" الروسية و"نفطو غاز" الأوكرانية، إضافة لتوفر بيئة سياسية مستقرة في أوكرانيا".