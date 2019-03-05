أعرب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدي عن "استعداد روسيا لمواصلة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 2019، وهو العام الذي سينتهي فيه عقد ترانزيت الغاز المبرم بين البلدين".
وأشار إلى "ضرورة وجود ظروف اقتصادية وتجارية مغرية في العقد الجديد، مع ضرورة تسوية النزاعات التجارية بين شركتي الطاقة "غازبروم" الروسية و"نفطو غاز" الأوكرانية، إضافة لتوفر بيئة سياسية مستقرة في أوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدفيديف: مستعدون لمواصلة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.