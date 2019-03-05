رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن

أكد رئيس الأركان الجزائري أن "الجيش سيبقى ماسكاً بزمام مقاليد إرساء الأمن"، مشيراً إلى أن "هناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات "الألم والجمر".

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