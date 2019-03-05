قيادي في الحزب الحاكم بالجزائر: بوتفليقة سيظهر خلال 48 ساعة

أكد القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر وعضو مجلس الأمة محمود قيصاري أن "الولاية الخامسة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إذا نجح، قد تقل عن سنة"، مشيراً إلى أن "بوتفليقة يريد من ترشحه عدم ترك البلاد في فراغ دستوري".

وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "بوتفليقة سيظهر خلال 48 ساعة، وسيعود عند انتهاء الفحوصات الطبية"، مشدداً على أن "الولاية الخامسة لبوتفليقة إذا نجح قد تقل عن سنة".

وأعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي اعتبر أنها جاءت تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وتعهد الرئيس الجزائري بعد فوزه بالانتخابات بـ"إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء"، كما أكد على "وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين".