مسؤول ايراني: لابد من تقوية الحرس الثوري والقوات المسلحة بدعم من الحكومة

أكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء يحيى صفوي "ضرورة تقوية الحرس الثوري والقوات المسلحة بدعم من الحكومة، وعدم الغفلة عن مكر الاعداء وحيلهم".

ولفت إلى أن "نظرية المقاومة هي نظرية قابلة للاعتماد وقابلة للانتشار من الناحية العلمية والعملية، وهي نفس النظرية التي أثبتت قدرتها على هزيمة التحالف الاميركي الغربي الصهيوني والعربي في سوريا والعراق"، مشيراً إلى انه "علينا ان نعرف جيدا استراتيجية الاعداء على الصعيد العالمي كالاميركان والاقليمي كالصهاينة وبعض الدول العربية، في الحرب الاقتصادية والحروب بالوكالة والحروب الثقافية في المنطقة خلال السنوات القادمة.. لنتوصل الى إجماع وفهم مشترك على المستويات العليا في البلاد لمواجهة الاعداء على المدى البعيد".

ورأى ان "تحول ايران الى القوة الاقليمية الاولى، انما هو ثمرة توجيهات قائد الثورة"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحاضر أصبحت ايران الاسلامية الى القوة الاولى في منطقة غرب آسيا، وأصبحت مؤثرة في المعادلات العالمية، فقد أصبحت على قدر من القوة بحيث لا يمكن لأي قوة خارج المنطقة الاضرار بها، ولكن يجب تقوية الحرس الثوري وقواتنا المسلحة بدعم الحكومة عاما بعد عام، ولا ينبغي ان نغفل عن مكر الاعداء وحيلهم، خاصة الصهاينة وبعض الانظمة الضعيفة ولطن المتغطرسة جنوب الخليج الفارسي، والتي ألقيت إليها أفكارا خاطئة بشأن ايران".

وأشار إلى أن "ايران لم تشكل مطلقا اي خطر على الدول المسلمة، ولن تكون كذلك، وحتى اذا ارادت دولة غير مسلمة ان تهاجم هذه الدول، فإن ايران القوية بقائدها المقتدر تهب للدفاع عنها انطلاقا من التعاليم الاسلامية والقرآنية".