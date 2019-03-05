مجلس الوزراء السعودي: ملتزمون تجاه الشعب اليمني

أكد مجلس الوزراء السعودي أن "تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني"، مشيراً إلى أنه "بلغ ما قدمته السعودية حتى كانون الثاني 2019 أكثر من 13 مليار دولار أميركي أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق".

وفي بيان له، شدد مجلس الوزراء السعودي على أن "السعودية تراعي في كل إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يكفل تحقيق أفضل مستويات تعزيزها وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة".