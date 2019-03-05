أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف بان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا في موسكو التعاون في الشأن السوري لكن الحديث عن صيغة معينة سابق لآوانه".

كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين ونتانياهو بحثا في موسكو التعاون في الشأن السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.