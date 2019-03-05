ماكرون: اللجوء إلى القومية هو الفخ الذي يهدد أوروبا

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقال نشر بصحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "حان الوقت لإقامة نهضة أوروبية"، مشيرا إلى أن "القارة تشهد الآن مرحلة محورية حيث تحتاج الدول الأوروبية إلى إعادة تشكيل حضارتها سياسيا وثقافيا في ظل عالم متغير".

ولفت ماكرون الى أنه "لم تحظ أوروبا بهذا القدر من الأهمية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لم تتعرض أوروبا لمثل هذا الخطر من قبل".

ووصف انتخابات البرلمان الأوروبي بأنها ستكون "حاسمة لمستقبل القارة".

واعتبر ماكرون أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر مؤشر على المخاطر التي تواجه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث اعتبر أنه فخ أوروبي، يرمز إلى أزمة أوروبا التي فشلت في الاستجابة لحاجة شعوبها للحماية من الصدمات الكبرى التي يواجهها العالم الحديث".

ولفت الى أن "الفخ هو في الكذب وعدم المسؤولية"، متسائلا: "من قال للشعب البريطاني الحقيقة حول مستقبل ما بعد خروج بريطانيا؟ من تحدث إليهم عن فقدان إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي؟ من ذكر المخاطر على السلام في ايرلندا من استعادة الحدود؟".

وأكد أن "اللجوء إلى القومية لن يجدي نفعا، وهذا هو الفخ الذي يهدد أوروبا بأسرها: فالمروجون للغضب ، المدعومون بأخبار زائفة ، يعدون بأي شيء وكل شيء".