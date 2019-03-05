هانت: هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن "الاتحاد الأوروبي يبدي إشارات "إيجابية بشكل معقول" بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمساعدة في موافقة البرلمان البريطاني عليه.

وأوضح هانت لهيئة الإذاعة البريطانية أن "الوقت ضيق جدا. لكن ... الوضع تغير في اتجاه إيجابي بالمقارنة بما كان عليه قبل شهر".

ولفت الى "أنني "أعتقد أن الإشارات التى نتلقاها إيجابية بشكل معقول"، مشيراً الى "أنني أعتقد أنهم (الاتحاد الأوروبي) بدأوا يدركون أن بإمكاننا تأمين أغلبية برلمانية لأنهم يرون إشارات من أشخاص صوتوا ضد الاتفاق من قبل يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل بشكل عقلاني من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا في التزام قانونى" بالترتيب الخاص بأيرلندا".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 29 آذار لكن نواب البرلمان رفضوا بأغلبية ساحقة في كانون الأول اتفاق الخروج الذي أبرمته ماي، مشيرين الى "أنهم يريدون تطمينات ملزمة قانونيا بأن بريطانيا لن تضطر بشكل دائم للالتزام بإجراء خاص بحدود أيرلندا".