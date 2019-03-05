أ.ف.ب: مقتل الجهادي الفرنسي جان ميشال كلان في شرق سوريا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الجهادي الفرنسي جان ميشال كلان قتل في شرق سوريا، بحسب ما أكدت زوجته للوكالة.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا قد أعلن عن مقتل المسؤول الإعلامي لـ "داعش" الذي يلقب نفسه بـ"أبو أنس الفرنسي" (41 عاماً) ويحمل الجنسية الفرنسية واسمه فابيان كلان، وهو شقيق جان كلان.

وأكد المحققون الفرنسيون أن "أبو أنس" هو من سجل التبني الصوتي للاعتداءات على باريس في 13 تشرين الثاني 2015، والتي أسفرت عن مقتل وجرح 480 شخصاً، وتبناه "داعش" في تسجيل صوتي بثه عبر وسائل إعلامه، وظهر فيه صوت رجل آخر يعتقد أنه شقيقه جان ميشال (38 عاما) وهو ملحن الأناشيد في التسجيل.