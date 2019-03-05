موقع مغربي: مخابرات المغرب حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين بكانون الاول 2016

كشف موقع "هسبريس" المغربي، أن "المخابرات المغربية حذرت نظيرتها الألمانية عام 2016، وزودتها بمعلومات مفصلة بشأن التونسي أنيس العمري الذي نفذ لاحقا هجوم الدهس في برلين"، مشيراً إلى أن "المخابرات المغربية علمت صدفة عام 2016 بشأن التونسي أنيس العمري، الذي نفذ لاحقا هجوم الدهس في برلين، وذلك بسبب صلاته بإسلاميين متطرفين منحدرين من المغرب في ألمانيا".
ولفت إلى أن "الاستخبارات المغربية قدمت للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بألمانيا معلومات مفصلة عن مغربي ومغربي- فرنسي والعمري كانت تراقبهم، وطلبت منها التحري عنهم وجاء في نص الوثائق التي قدمتها المخابرات المغربية، أن الإرهابي العمري إسلامي لديه استعداد للقتال ويعتزم تنفيذ مشروع لا يمكنه التحدث عنه عبر الهاتف".
الجدير بالذكر أن طالب اللجوء المرفوض أنيس العمري، نفذ في كانون الاول 2016، هجوم دهس في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين.
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