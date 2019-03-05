مصادر النشرة: الإعتداء على القاضي حيدر يعود إلى أحكام قضائية أصدرها متعلقة بوقف دروز المتين الخاص

أفادت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن الإعتداء على القاضي نصوح حيدر في محكمة الإستئناف الدرزية في بيروت يعود إلى الرغبة في الضغط عليه للتراجع عن قرار سبق أن أصدره في وقت سابق، يتعلق باعتبار وقف دروز المتين وقف خاص بحسب صكوك الملكية، أي لا علاقة لمشخية العقل به، الأمر الذي لم يرق إلى المجلس المذهبي.

وأوضحت المصادر أن الإعتداء على القاضي نصوح، أحد القضاة في محكمة البداية، تم من قبل رئيس محكمة الإستئناف، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى عدم رضاهم عن الأحكام التي يصدرها، وبعد الفشل في إقناع وزير العدل بنقله إلى محكمة أخرى، حيث كان الطرح أن ينقل إلى حاصبيا.

وفي حين أشارت المصادر إلى ضغوط تمارس على القاضي حيدر من أجل إستبدال قراره الأولي، حيث هناك جلسة تعقد غداً للبحث في الإعتراض المقدم، أو تأجيل الجلسة، لفتت إلى أن الإعتداء عليه تم بحضور زوجته التي كانت برفقته.