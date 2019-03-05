أوضحت مفوضية الاعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" أنه خلال الإعتصام الذي نفذه بعض الناشطين أمام مقر البنك الدولي في بيروت رفضا لاقامة سد بسري، إنبرى أحد الحاضرين للكلام مدعيا أنه يمثل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط"، مؤكدة ان "النائب جنبلاط لم يكلف أحدا تمثيله في الاعتصام أو التحدث باسمه، وبالتالي إن ما تحدث عنه منتحل صفة التمثيل لا يعبر على الاطلاق عن موقف رئيس اللقاء الديمقراطي أو الحزب التقدمي الإشتراكي، فاقتضى التوضيح".

كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي: تيمور جنبلاط لم يكلف أحدا تمثيله بالاعتصام أمام مقر البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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