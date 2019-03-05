شقير: نحتاج الى أعمال مثل changemaker لاستعادة موقع بلدنا الريادي بالمنطقة

أكد وزير الاتصالات محمد شقير، خلال مؤتمر صحفي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لإطلاق مهرجان Changemaker، أن "المناسبة اليوم تجمع ثلاثية ذهبية: المرأة والشباب والابداع، أي نصف المجتمع والمستقبل الواعد والتطور والازدهار. لذلك أغتنم هذا المؤتمر الصحافي المخصص لإطلاق مهرجان Changemaker، لاهنئ المنظمين مجلس السيدات القياديات وChangemaker على هذه الافكار المميزة التي من شأنها تحفيز إنشاء شركات مبدعة في مختلف المجالات، والتي تعتبر من الركائز الأساسية لتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني واستيعاب الشباب المتفوق والمبدع".

وأعلن شقير دعمه "الكامل لمثل هذه الأعمال"، مشيراً إلى "أننا بأمس الحاجة اليها لاستعادة موقع بلدنا الريادي في المنطقة والعالم". ووعد "بتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها هذه الشركات خصوصا الانترنت السريع والخدمات المرتبطة في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أنه "لفتني أيضا، أن Changemaker أتخذت من لبنان مقرا إقليميا لها، لذلك أهنئ مسؤولي الشركة على هذا الخيار الصحيح، فلبنان لا يزال يشكل المركز الأفضل للشركات العربية والأجنبية الطامحة بالتوسع نحو المنطقة".

وأعلن ان "الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها، وهي مصممة وبالتعاون مع مجلس النواب على السير سريعا بتحديث التشريعات وتنفيذ الاصلاحات والمباشرة بمشاريع مؤتمر "سيدر".

وتقدم شقير من المرأة عشية عيدها "بالتهنئة القلبية، آملا ان تحصل على حقوقها كاملة ما يتيح لها تحقيق ذاتها وأمنياتها في مختلف المجالات، وأنا أعدكم أنني سأكون دائما في صف المرأة".