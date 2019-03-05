استنكر المكتب الإعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، في بيان، التهجم على أحد قضاة المذهب في محكمة الإستئناف في بيروت، آسفاً "لما آلت إليه الأوضاع وعدم الإحترام لرجال الدين الميامين". ودعا المكتب الإعلامي للشيخ الغريب إلى "تحكيم العقل والمنطق وعدم الإنصياع لأصحاب الفتنة البغيضة".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي للشيخ الغريب: لعدم الإنصياع لأصحاب الفتنة البغيضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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