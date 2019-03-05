سليمان: كان يجب الطعن بقانون الانتخاب المخالف لروح الدستور

إعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي انه "إذا كان المجلس الدستوري عاجزًا عن الفصل في صحّة الطعون الانتخابية وعن إقناع الناس بعدالة وإنصاف أحكامه بسبب القانون المعقّد، فلقد كان الحرِيُّ به أن يطعن بقانون الانتخاب الذي يُخالف روح الدستور وأن يدعو إلى تعديله، وبالتالي إلى إعادة إجراء الانتخابات وفق القانون المعدّل خلال سنة".

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