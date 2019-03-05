سرحان التقى وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

بحث وزير العدل ألبير سرحان مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة القاضي خليل أبو رجيلي، المراحل التأسيسية للهيئة والخطوات المزمع اتخاذها لإستكمال هذا التأسيس وتحديد الأنظمة الخاصة بها. وكان اتفاق على متابعة البحث في مجمل هذه الخطوات مع الوزير سرحان.

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