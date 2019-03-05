عراجي استنكر خطف وسرقة الطبيب أبو شامه خلال قيامه بواجبه

استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي، في تصريح، "عملية الخطف والسرقة التي تعرض لها الدكتور ربيع أبو شامه في منطقة البقاع الأوسط ليلا خلال قيامه بواجبه الطبي بحيث أن الخاطفين ادعوا أنهم من جهة أمنية واقتادوه الى جهة مجهولة، وسلبوا سيارته وكل شي كان في حوزته من هواتف وبطاقات إئتمانية"، مناشدا كل "الأجهزة الأمنية بإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتسيير دوريات ليلا بشكل دوري".

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