اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان أنه "من رداءة الزمن ان تصل الأمور الى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف ومن المعيب ما يحصل على كافة الأصعدة من مشيخة عقل ومجلس مذهبي وأوقاف".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ارسلان أنه "لا يليق بِنَا كطائفة دينيا وزمنيا، كفى تلاعب بمقدرات الدروز، كفى التلاعب بهيبتنا وكفى التلاعب بمقدساتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: كفى تلاعبا بمقدرات الدروز وبهيبتنا وبمقدساتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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