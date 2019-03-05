ارسلان: كفى تلاعبا بمقدرات الدروز وبهيبتنا وبمقدساتنا

اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان أنه "من رداءة الزمن ان تصل الأمور الى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف ومن المعيب ما يحصل على كافة الأصعدة من مشيخة عقل ومجلس مذهبي وأوقاف".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ارسلان أنه "لا يليق بِنَا كطائفة دينيا وزمنيا، كفى تلاعب بمقدرات الدروز، كفى التلاعب بهيبتنا وكفى التلاعب بمقدساتنا".