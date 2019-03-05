عدوان: الحكومة اللبنانية اتخذت إجراءات تمهيدية لمكافحة الفساد لكنها غير كافية

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان في كلمة له خلال مؤتمر حواري عقدته "شبكة Infact للمساءلة والحكم الرشيد" حول "أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في فندق هيلتون حبتور أنه "عرَّف البنك الدولي الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة بأنها الطريقة التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما عرَّفه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنه ممارسة السلطة الإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة كافة شؤون الدولة، وهو ما يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون عن مصالحهم، ويمارسون حقوقهم القانونية، ويوفون بالتزاماتهم، ويوفقون بين اختلافاتهم. يهدف مفهوم الحوكمة الرشيدة إذاً إلى تحقيق الأسلوب الأمثل لإدارة الدولة".

وأوضح عدوان أنه "بعكس كل تلك المبادئ، تشمل الممارسات الإدارية الفاسدة مثلاً: الرشوة، والواسطة (متمثلة فى توظيف الأقارب والأصدقاء والمقرّبين) والمحسوبية والزبائنية (متمثلة فى إرساء العقود وغيرها على الأصحاب والمؤيدين والمحازبين وأبناء طائفة أو مذهب معينين)، واساءة استخدام المعلومات في عمليات بيع وشراء الأسهم إلخ.... فالفساد هو استغلال الموظف للسلطة او الوظيفة او العمل بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير متوجبة قانونا"، مشيراً الى أنه "في ظل استشراء ظاهرة الفساد في لبنان، أضحى من الملحّ العمل على إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة أي المساءلة والمشاركة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والاستجابة للاحتياجات والعدالة والكفاءة والفعالية".

وأكد أنه "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والحق في الوصول إلى المعلومات في سياق دوره التشريعي في تعزيز الرقابة، أقر مجلس النواب في 10 شباط 2017 القانون رقم 282017 الذي جاء ليكرس الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يجيز لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها شرط عدم الإساءة في استعمال الحق "، لافتاً الى أن "ذلك لا يعني أن هذا القانون منزل بل بقتضي تعديله لأنه يتضمن تعابير مطّاطة أحياناً لا سيما في ما يتعلق بالاستثناءات الفضفاضة أحياناً على الحق الذي يكفله اي المستندات غير القابلة للاطلاع والمعلومات التي لا يمكن الوصول اليها (المادة 5 منه) والحالات التي تعفى فيها الإدارة من موجب تعليل القرارات الإدارية غير التنظيمية (المادة 12 منه). فالسلطة قد تتعسف في إدراج أمور تحت راية الاستثناءات القانونية.

كما يقتضي إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملحوظة في هذا القانون (المادة 22) لأنها تتولى مهاماً أساسية تهدف الى تفعيل الرقابة وهي:

1 – استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها وإصدار قرارات بشأنها.

2 – إبداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

3 – وضع ونشر تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص إلى المعلومات بالنسبة إلى مختلف فئات المستندات، كما وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء.

4 – المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول أهمية ال حق في الوصول إلى المعلومات واصول ممارسته، والإسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الإدارة على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.

وأشار الى أنه "أيضا وأيضا، تعزيزا لدوره التشريعي بهدف تعزيز الرقابة، أقر البرلمان القانون رقم 83 في 10 تشرين الاول سنة 2018 لحماية كاشفي الفساد. فلبنان قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008. والمادة 33 من الاتفاقية المذكورة نصت على وجوب « حماية المبلغين»، اي كاشفي الفساد، وقد جاء فيها ما يلي:

"تنظر كل دولة طرف في ان تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير ال حماية من اي معاملة لا مسوغ لها لأني شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مُجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية".

ويلحظ القانون أعلاه بدوره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يعطيها صلاحيات مهمة هي التالية (المادة 2) اضافة الى سائر صلاحياتها في الاستقصاء والتحقيق والملاحقة:

1- حماية كاشفي الفساد وظيفياً وجسدياً.

2- تقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد.

3- التقدم بشكوى الى السلطة التأديبية او القضائية المختصة بحق اي شخص ألحق بالكاشف ضرراً وظيفياً او غير وظيفي والاشخاص الذين يخالفون طلبات الهيئة.

4- تجري الهيئة الاستقصاءات والتحقيقات المناسبة في المعلومات التي يتضمنها الكشف وتتخذ القرارات بشأن الحماية والمكافآت والمساعدات".

وأكد أنه "لأي شخص طبيعي او معنوي أن يدلي أصولاً للهيئة بمعلومات يعتقد بأنها تتعلق بالفساد بمعزل عن الصفة والمصلحة، ولا يعتبر قيام شخص بكشف الفساد خرقاً لموجب السرية المهني.. ويتم الكشف بموجب كتاب او مستند، بمعزل عن وصفه او عنوانه المدون في متنه من قبل الكاشف (مثلاً: كشف، اخبار، شكوى، رسالة) يتضمن معلومات تتعلق بالفساد، أما الموظف المعني بمضمون الكشف، فهو اي شخص يشغل منصباً تشريعياً او قضائياً او تنفيذياً او ادارياً او عسكرياً او أمنياً او استشارياً، سواء أكان معيناً ام منتخباً، دائماً ام مؤقتاً، مدفوع الأجر ام غير مدفوع الأجر، واي شخص يؤدي وظيفة عامة، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية او في اية وظيفة او خدمة عامة او عمل يؤدي لصالح ملك عام او منشأة عامة او مرفق عام او مؤسسة عامة او مصلحة عامة لصالح منشأة عامة او مرفق عام، سواء تولاها بصورة قانونية ام واقعية".

لكل الأسباب أعلاه، يقتضي انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر استصدار المراسيم التطبيقية اللازمة بهذا الصدد".

وشدد على أنه "في السنوات الماضية، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات تمهيدية لمكافحة الفساد لكنها غير كافية وحدها. حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 156/2011 والذي بموجبه تم تشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفساد، والقرار رقم 157/2011 الذي شكل لجنة فنية برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمعاونة اللجنة الوزارية أعلاه، مما اقتضى تشكيل لجان مصغرة في العام 2013 أعدت اقتراحات لوضع استراتيجية ووضعت مشروع استراتيجية في العام 2017 من خلال التعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي وخبراء من اصحاب الاختصاص والتجربة في هذا المجال. وقد تم العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي استندت في انجازها لمشاورات مع النظام القضائي، والقطاعات ذات الاولوية وفقاً للاستراتيجية بالاضافة لمشاورات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص".