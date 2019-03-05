أشار سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى في اتصال مع "النشرة" الى أنه "وفي قضية الشاب يوسف غالب مكي (17 عاماً) الذي قتل طعنا في منطقة مانشستر الكبرى في شمالي غربي إنكلترا فإن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة"، مؤكدا في نفس الوقت أن "هناك موقفين وهما من الجنسية البريطانية".

كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان في بريطانيا: التحقيقات لا تزال مستمرة بقضية مقتل الشاب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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