قوى الأمن: منع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة بطلعة العمري- الملولة وجسر البداوي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "عددًا من الطرقات في مدينة طرابلس، ولاسيّما الضيّقة منها، تشهد أزمة سير خانقة، نتيجة أعمال الحفريات والصيانة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بهدف الحدّ من زحمة السير، سيتمّ منع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة في محلّة طلعة العمري، الملولة، وجسر البداوي، وذلك يوميًّا من الساعة 7:00 لغاية الساعة 19:00، اعتبارًا من تاريخ 5 آذار 2019، ولحين انتهاء الأشغال".

ولفتت المديرية إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".