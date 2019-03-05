نجم: لا يوجد حريص على البيئة والشعب اللبناني أكثر من النواب

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم أن "وزير البيئة فادي جريصاتي جاوب على أسئلتنا في لجنة الأشغال العامة والنقل"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدنا أراضي من اجل الطمر".

وخلال حديث بعد اجتماع اللجنة، لفت إلى "أننا لسنا أحرص من ألمانيا أو الدول الأوروبية على البيئة"، موضحاً أنه "سيتم اتخاذ القرار خلال أسابيع".

وشدد على أنه "لم يحصل أي سجال ولا يوجد بديل عن المحارق"، معتبراً أن "إذا كثر الكلام عن عدم الثقة فكيف يمكن التحاور معنا"، مؤكداً أنه "لا يوجد حريص على البيئة والشعب اللبناني أكثر من النواب ولا نقبل أن يزايد أحد علينا".

وتساءل نجم أنه "إذا تم اعتماد الفرز فأين يمكن طمر البقايا؟"، مؤكداً "أننا لا زلنا ندرس وبلدية بيروت ليست مضطرة القيام بدراسة لكنها قامت بها وقدمتها"، معتبراً أن "أغلب المواقف التي تصدر هي شعبوية لأنه لا يوجد أسهل من شتم الحكومة".

وأعلن نجم أن "وزير البيئة فادي جريصاتي قد يتخذ خطوات غير شعبية بملف النفايات انما هذه القرارات ضرورية وحقيقية".