استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من الحزب "التقدمي الإشتراكي" ضم النائبين هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ وامين السر العام للحزب ظافر ناصر الذين نقلوا اليه دعوة من رئيس الحزب لحضور حفل تكريم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في المختارة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تسلم دعوة من وفد من التقدمي لحضور حفل تكريم هولاند بالمختارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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