عدوان: الوضع الاقتصادي الحالي فرصة للضعط باتجاه مكافحة الفساد

شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على أنه "من أهم العناصر التي تساعد في استمرار الدولة وبقائها هي الثقة المتبادلة بين المواطن وبين الدولة، وأن مكافحة الفساد هي بنية ومتكاملة على صعيد أكثر من جهاز وأكثر من وزارة، فيما المفصل في مكافحة الفساد هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي لها دور أساسي في هذا الملف".

وخلال مؤتمر حواري لتسليط الضوء على أهمية اقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، أكد عدوان أنه "لدينا اليوم فرصة متاحة لكي نخوض معركة مكافحة الفساد، هذه الفرصة سببها الوضع المالي والاقتصادي الضاغط الذي سيدفع باتجاه مواجهة الفساد مع جزء كبير من الطبقة السياسية، والتي في ظروف عادية لم يكن لديها الاستعداد لتتقبل ما تتقبله في ظل الظروف الموجودة اليوم".

وكشف أن "مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بات جاهزاً وسيسلك طريقه إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، متوقفاً عند الدور الكبير الذي من الممكن أن تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال صلاحياتها التي تتضمن حماية كاشفي الفساد وظيفياً وجسدياً، وتقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد، والتقدم بشكوى الى السلطة التأديبية او القضائية المختصة بحق اي شخص ألحق بالكاشف ضرراً وظيفياً او غير وظيفي والاشخاص الذين يخالفون طلبات الهيئة".