مقرر الأمم المتحدة بإيران يعتبر اعتقال نزار زكا تعسفي وغير قانوني

دان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في تقريره الدوري عن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية في إيران، إستمرار إعتقال نزار زكا تعسّفيا وبشكل غير قانوني، ودعا السلطات في طهران الى إطلاقه فورا.
وعرض المسؤول الاممي "التقارير المتعلقة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة وحرية المواطنين الأجانب المحتجزين في ايران". وتحدث عن "نمط يتضمن الحرمان التعسفي من الحرية لمواطنين مزدوجي الجنسية ورعايا أجانب في ايران"، لافتا الى أن "العديد من الحالات يتبع نمطا مألوفا يشمل، من بين جملة أمور، التوقيف والاعتقال خارج الإجراءات القانونية، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة والحرمان من الإستعانة بمحام، والملاحقة القضائية بموجب جرائم جنائية بعبارات مبهمة مع أدلة غير كافية لدعم الادعاءات، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية".
وحضّ المسؤول الاممي السلطات الإيرانية على التحرك فورا واطلاق سراح زكا، من بين مجموعة من المعتقلين هم: أحمد رضا جلال، كامران غاديري، روبرت ليفنسون، سعيد مالك بور، سياماك وباكير نامازي، شيويو وانغ، ونازانين زاجاري راتكليف.
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