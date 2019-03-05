النشرة: مزارعو البقاع الغربي تحركا احتجاجيا عند مجرى نهر الفرغ في غزة

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن مزارعي البقاع الغربي نفذوا تحركا احتجاجيا عند مجرى نهر الفرغ في بلدة غزة في البقاع الغربي على تقاعس المسؤولين والبلديات والاتحادت بعدم توسعة وتعزيل وتنظيف الانهر والمجاري والسواقي التي تصب في نهر الليطاني والتي اغرقت عشرات المنازل خلال العاصفة الاخيرة بالمياه المبتذلة وتسببت باضرار جسيمة في الحقول الزراعية والاراضي المحيطة بالنهر في بلدات حوش الحريمة، الخيارة وغزة.

وتحدث باسم المعتصمين خالد المجذوب الذي ناشد "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الايعاذ بايجاد حلول سريعة للفيضانات التي تسببها المجاري والانهار بسبب ضيق مجاري الانهر والتعديات ورمي النفايات الصلبة والابقار النافقة في مجرى النهر"، مهدداً بخطوات تصعيدية في حال عدم تحرك البلديات والاتحادات بحل هذه المشكلة.