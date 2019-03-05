اللجنة الفرعية المنبثقة عن الإدارة والعدل تدرس تعديل أصول المحاكمات المدنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل أصول المحاكمات المدنية جلستها وتابعت درس المشروع المذكور. وبدأت بدرس المادة 376 وما يليها، وكذلك المادة المتعلقة بعلنية المحاكمة وجواز الإطلاع من قبل الخصوم ووكلائهم على ملفات الدعاوى في قلم المحكمة.

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