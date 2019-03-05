بالصور.. نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في معسكر التوعية والانتماء لأطفال المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شاركت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت عنوان "مصر بتحبك شارك في حب مصر" ضمن برنامج معسكرات الأطفال للتوعية والانتماء الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الحدودية.

وأكدت مجدي، خلال الاحتفالية أهمية هذه المعسكرات في تعميق قيم الانتماء والمواطنة لدي الأطفال بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع ، وذلك بالتزامن مع المنظومة التعليمية الجديدة التي تهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي للأطفال وربطهم بالعالم الخارجي.

كما وجهت بضرورة التوسع في تطبيق الأنشطة التعليمية والترفيهية بجميع المراحل التعليمية كأحد وسائل التعليم التفاعلي، وتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المعسكر يجري تنفيذه على مدار يومين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المدارس والطلاب للمشاركة، ويشمل عروضا حية للمواهب الفنية والرياضية للأطفال بالإضافة إلى عدد من الأوبريتات الوطنية والتي تسهم بشكل كبير في ترسيخ روح الانتماء والولاء لدى الأطفال.