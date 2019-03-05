وزير القوى العاملة: 2019 عام التدريب للعمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تلقت طلبات من دول أوروبية للحصول على خدمات العمالة المصرية.

وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك فرص عمل كبيرة متاحة أمام العامل المصري خلال عام 2019، وبعض الدول الأوروبية تطلب عمالة.

وتابع: "إطلاق 2019 عام التدريب في وزارة القوى العاملة لتأهيل المصريين مع كل طلبات العمل التي ستأتي لنا سواء من دول أوربية أو أفريفية".

وقال وزير القوى العاملة، إن جميع الوظائف مطلوبة سواء كانت عمالة فنية أو وظائف متخصصة كالمهندسين والأطباء مطلوب في بعض الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

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