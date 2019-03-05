فيديو متداول| أمطار ثلجية في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو، يوضح سقوط ثلوج على منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.

وشهدت شوارع القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على بعض المناطق، وثلوج على مناطق أخرى.

ويسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة، معتمد على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 14 والعظمى 18.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 12 والكبرى 20.