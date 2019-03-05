انطلاق بطولة شمال الصعيد الأولى لألعاب القوى للمدارس والأندية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعطى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لانطلاق منافسات بطولة شمال الصعيد الأولى لألعاب القوى للمدارس والأندية الرياضية "بنين وبنات"، التي تقام باستاد الفيوم الرياضي، تحت شعار "مصر أمان والرياضة المدرسية والصحة البدنية أسلوب حياة" بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون محافظات "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط"، بحضور الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى وعضو مجلس إدارة اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتوره منى يحيى مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية، والكابتن حسن يونس شيخ المدربين القوميين لألعاب القوى.

وقال محافظ الفيوم، إن البطولة تأتي فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة والأنشطة بين أبناء المجتمع لرفع كفائتهم البدنية، وأعرب عن أمله في زيادة عدد المحافظات المشاركة بالبطولات القادمة، وأكد على العمل لدعم الرياضيين المتميزين وتشجيعهم لتمثيل مصر بالمحافل الدولية، وأعرب عن أمله أن تحقق الفرق المشاركة أقصى استفادة من المنافسات.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، إلى أن البطولة تشمل ألعاب الجرى لمسافات 100 و200 و400 و1500 متر، إضافة لسباق 2000 متر مشي، والوثب الطويل، ودفع الجُلة، على أن يتم منح الفائزين الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير وتصعيد المتميزين منهم للانضمام لمنتخب مصر.