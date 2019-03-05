الجبير: العلاقات السعودية الروسية لاقت نمواً متميزاً خلال الأربع سنوات الماضية

أكد معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، أن زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف للمملكة العربية السعودية، تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الصديقين، وتشكل فرصة للتشاور حول العلاقات الثنائية التي لاقت نمواً متميزاً خلال الأربع سنوات الماضية في عدة مجالات.بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره الروسي، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أن قيادتي البلدين تشعر بالارتياح لتطور العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك حرصاً من قيادتي البلدين على الاستمرار في العمل على تعزيز هذه العلاقات وتكثيفها في المجالات كافة، مقدراً دور روسيا في المنطقة والعالم.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع بحث التحديات في المنطقة سواءً القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والأوضاع في اليمن وكيفية تعزيز التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب، وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث موضوع التعليم من حيث تبادل الطلبة.